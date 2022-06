Wellicht heeft u helemaal geen ruzie met uw partner en woont u ook niet alleen, maar slaapt u soms gewoon liever in een eigen bed. Dat is begrijpelijk. Het gevoel in een bed te kunnen slapen zonder rekening te hoeven houden met een ander, die ligt op de plaats waar u wilt liggen of die de dekens weg trekt, geeft veel vrijheid. In zo'n geval is het altijd mogelijk om een extra eenpersoonsbed in de slaapkamer te zetten, of uw slaapkamer te voorzien van meerdere eenpersoonsbedden. Veel hotels bieden naast de traditionele kamers met tweepersoonsbedden ook kamers met meerder eenpersoonsbedden. Ideaal voor vrienden of familieleden die samen reizen. Dit kunt u uiteraard ook in uw eigen slaapkamer doen.