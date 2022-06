Wat voor bank of ander zitmeubel past het beste in een kleine woonkamer?

De poef is de gemakzuchtige allemansvriend die in Nederlandse interieurs een vaak geziene gast is. Terecht! Want behalve zijn knusse, huiselijke voorkomen en de talloze vormen en kleuren waarin hij te koop is, is hij ontzettend handig. Je verplaatst hem in een mum van tijd van de ene naar de andere plek, en kunt hem gebruiken als voetenbank, extra zitplek, stapelplaats voor magazines, of gewoon als zetel voor de kat. Op dit moment zijn de gehaakte poefen erg populair in de Scandinavische trend. Schaf hem aan in het wit of in een frisse pastelkleur, en je woonkamer is helemaal up to date!