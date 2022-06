Supermooie bescheiden woning met een unieke sfeer

Hier leggen we even de nadruk op de keuken. Dit is een perfecte plek om een gezellig onderonsje te hebben met het gezin, een vriend of collega. Door de minimalistische afwerking is de keuken eenvoudig schoon te houden, dit komt de hygiëne natuurlijk ten goede. Het keukenblok ligt als een koele parel in een zee van warmte; een contrastrijke setting met een unieke ambiance. Let ook even op de industriële afzuigkap, die past precies bij het minimalistische design van de keuken. De industriële stijl vertoont dan ook veel overeenkomsten met de minimalistische designstijl. Bij deze stijlen is het zo, dat juist in de beperking een grote visuele kracht schuil gaat. De kok heeft hier meer dan genoeg ruimte om te koken voor de familie, en het mooiste is dat door de open setting iedereen gezellig met elkaar kan kletsen. Even de dag doornemen bij een heerlijke maaltijd, dat is iets waar maar weinig mensen nee tegen zeggen!

