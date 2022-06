Minimalistische houten woning voor het eenvoudige leven

Wat is een modern Japans huis? Hoeveel ruimte is er voor de onveranderlijke tradities van de voorouders en hoeveel is gereserveerd voor innovatie? Vandaag zien we een woning die gebouwd is om vernieuwend te zijn, zonder de tradities van de Japanse bouwkunst te verlaten. Men zegt wel eens dat alle goede (bouw)kunst een verwijzing naar de traditie in zicht draagt. Mochten we die bewering voor waar willen aannemen, dan is deze woning zeker een kunstwerk te noemen. De woning heeft een normale look, met een eigenzinnige, welhaast geheimzinnige ondertoon op het visuele vlak. Wandel met ons mee door de woning en laat je verbazen door de natuurlijke schoonheid van het ontwerp!