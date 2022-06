Droompaleis bij de rivier

Dit fantastische huis heeft alle ingrediënten van het moderne leven, maar met het extra voordeel van de afgelegen locatie en een adembenemend uitzicht op de bergen en de rivier. Daarmee is deze plek waarlijk een droomland waarin naar hartenlust genoten kan worden. We zien dat de essentie van het gebouw in de minimalistische stijl gelegen is. Alle voorzieningen zijn vakkundig uit hoogwaardige materialen vervaardigd en spreken van een integratie tussen oude en nieuwe bouwkunst. De omgeving heeft veel groen en wordt gedomineerd door bergen die bedekt zijn met weelderige wijngaarden. In de woning heb je echt het gevoel dat je opgaat in de natuur. Een wonderlijke en vooral ook prachtige ervaring!