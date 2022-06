Zo combineer keuken en eetkamer stijlvol met elkaar

Koken en eten is onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het is leuk, lekker en gezellig en het is iets wat je het liefst samen doet. Dus is het helemaal niet gek dat je de twee ruimtes waarin je eet en kookt combineert. Dat is naast praktisch ook nog eens heel gezellig. In wat oudere huizen wordt nog wel eens de ruimte die ooit de keuken was opgeofferd voor een extra slaapkamer zodat de keuken automatisch naar de eetkamer verhuist. Er zijn wel een aantal dingen waar je rekening moet houden wanneer je de keuken en de eetkamer op een stijlvolle manier met elkaar wil combineren. In dit Ideabook bespreken we de belangrijkste aandachtspunten. Houd je die in je achterhoofd komt het zeker goed.