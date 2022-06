Waar of niet waar: zo verf je de muren van je appartement!

Zelfs deze ruim opgezette zitkamer krijgt een gesloten en verdrukkend gevoel door de vele donkere kleuren. We zijn enigszins weifelachtig om te stellen dat donkere kleuren per definitie een deprimerende werking hebben. Immers, in veel woning is een stoer bruin of grijs accent op een muur of juist heel fraai. Maar over het algemeen geldt voor een klein appartement: niet doen. Niet alleen maak je een ruimte kleiner met donkere muren en gordijnen, ook word je er over het algemeen niet rustiger van. Frisse, lichte en warme tinten zijn over het algemeen dan ook gezonder voor de 'geest' dan het onheilspellende zwart.

Toch zijn er altijd tegenhangers van deze gedachte, die een donkere kleur juist als sfeervol beschouwen. In dit geval is het een goede optie om in ieder geval voor een warme donkere kleur te gaan zoals taupe of andere bruine tint, en niet voor een koele donkere kleur zoals grijs of donkerblauw. Wanneer slechts een klein gedeelte van de woning van deze kleur wordt voorzien, hoeft er niet per sé een deprimerende ruimte te ontstaan.