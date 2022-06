Kleur: het geheime ingrediënt voor een smaakvolle keuken

Is je witte of neutrale keuken nog niet aan vervanging toe? Niet getreurd. Ook in dat geval biedt dit Ideabook een kleurrijke oplossing. Namelijk kleur in textiele vorm. Omlijst het uitzicht naar buiten met gordijnen in een opvallende tint. Rood bijvoorbeeld combineert mooi met de warmte van hout. Bovendien brengt dit de nodige warmte naar binnen als te felle zonnestralen even buiten moeten worden gehouden. Daarnaast is rood de complementaire kleur van groen, wat maakt dat deze elkaar versterken. Rode gordijnen zullen er dus nog meer uitspringen met het zicht op het groen van de bomen en planten buiten. Laat de kleur en eventueel een aantal andere schakeringen van deze ook op andere plaatsen in de ruimte subtiel terugkomen. Zo ontstaat er eenheid. Gekleurde bloemen die opnieuw binnen en buiten verbinden bijvoorbeeld. Of een bonte verzameling kussens als je de gelukkige eigenaar bent van een brede vensterbank. Deze zetten het accent op het raam nog even extra aan. En last but not least, ze vormen de ideale, comfortabele zithoek om overdag nog even weg te dromen of te borrelen tot in de late uurtjes.