Geen lege muren meer in de keuken: 7 briljante ideeën

Flexibel en efficiënt gebruik maken van de beschikbare ruimte. Dat is helemaal van belang wanneer je niet over een royaal aantal vierkante meters beschikt in de keuken. Toch is het fijn om hier wel even te kunnen aanschuiven aan de eettafel. Minder fijn als de eethoek een lichte blokkade vormt of de loop- en werkruimte beperkt. Gelukkig is daar de ideale oplossing voor gevonden. Namelijk de inklapbare stoelen en tafels die middels een handig systeem aan de muur te bevestigen zijn. Bovenstaand exemplaar is wel het toppunt in deze categorie. Eenmaal ingeklapt aan de muur, vormen de tafelpoten de omlijsting van een foto of schilderij. Zo verwordt de eethoek in een handomdraai tot een waar kunstwerk aan de muur. Een vindingrijke ruimtewinner en oogstrelende decoratie ineen dus.