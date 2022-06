Waarom hout in de badkamer een geweldig idee is

Baden in luxe, omgeven door de rustieke en natuurlijke ambiance van hout. De ultieme manier om te relaxen. Dat willen we allemaal wel! Maar hout in een vochtige ruimte, is dat nou wel zo verstandig? Het antwoord is ja. Zeker wanneer er voor de juiste soort en behandeling wordt gekozen. Om over de geweldige esthetiek nog maar te zwijgen. Eerst nog even terug naar de praktische kant van dit verhaal. Rotvrij hout, zoals teak, merbau of sipo mahonie, is hoogstwaarschijnlijk de meest veilige keuze voor de badkamer. Dit hout hoeft niet per se behandeld te worden om tegen het vocht bestand te zijn, hoewel deze houtsoorten onder invloed van licht wel kunnen verkleuren. Een behandeling met teakolie voorkomt dat deze vergrijzen en een zachte, natuurlijke uitstraling blijft behouden. Indien er niet voor rotvrij hout wordt gekozen, eiken of noten bijvoorbeeld, zal dit hout behandeld moeten worden tegen vervorming of het krom trekken. Dit kan middels een vernislaag of behandeling met olie. Zeker met olie zal het beoogde natuurlijke effect bereikt worden. Laat je nu vooral betoveren door de karakteristieke charme van hout. Kijk mee en ontdek de talrijke toepassingen in de meest uiteenlopende stijlen voor de badkamer.