De ruimte onder je hoogslaper benutten: hoe doe je dat?

Bij een hoogslaper denken we al vrij snel aan de kinderkamer, aangezien dit de plek is waar we dit type bed het meest terugzien. Veel kinderen maken de fase door waarin ze een hoogslaper willen hebben. Het is tenslotte ook erg spannend om hoog boven de grond te slapen. Daarnaast wordt er door het gebruik van een hoogslaper wat extra ruimte gecreëerd, en laat dat nou net de ruimte zijn die kinderen uitermate goed kunnen gebruiken. De meeste kinderen hebben een heleboel speelgoed die ze toch ergens kwijt moeten.

Maar niet alleen in de kinderkamer is de hoogslaper een uitkomst. Wat dacht je van een logeerkamer met hoogslaper? Je hebt altijd een extra slaapplek in huis, maar je houdt ook ruimte over voor andere dingen. En je zou zelf eens kunnen overwegen om zelf in een hoogslaper te gaan slapen. In een klein huis is het dé manier om alle ruimte die er is optimaal te benutten. Maar hoe je dat dan? Waar kun je die ruimte allemaal voor gebruiken? Op die vragen gaan we in dit Ideabook antwoord geven. Lees snel verder en kom er achter of een hoogslaper ook in jouw huis zal passen.