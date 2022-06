Modern familiehuis met stijl

Deze bijkeuken heeft een eenvoudige look en past prachtig in het algemene concept van de woning. De ruimte heeft een belangrijke functie, de vaat en voorraad kan hier worden opgeslagen. In deze bijkeuken kunnen de schoonmaakklusjes gedaan worden zonder de zone waar het eten bereid wordt te bevuilen. De looks van deze ruimte nemen ons mee terug in de tijd, waarin onze keuken nog een ingetogen kleurenschema had en waarin er nog geen hypermoderne keukenapparatuur voor handen was. Stiekem zien we deze natuurlijk wel in deze bijkeuken staan, want ook de moderniteit moet de ruimte krijgen. Maar let eens op die lichtval en de sfeerverlichting in het plafond; zo creëer je een fijne ruimte waarin je met plezier je dagelijkse klusjes doet.