Het hele jaar een mooie tuin. Het is makkelijker dan je denkt!

Een tuin die het hele jaar mooi is, is heel goed mogelijk. Het aanbod van planten, struiken en bomen is zo groot dat voor elk seizoen wel een plant te vinden is die opvalt door mooie bloei, bladvorm of silhouet. Vrolijke voorjaarsbloeiers in het voorjaar, eenjarige en vaste planten in de zomer. En ook voor de herfst en de winter zijn er genoeg planten te vinden die het juist in deze seizoenen helemaal naar hun zin hebben. Als je ook kiest voor tuinmeubilair waar je geen omkijken naar hebt en een mooi ontwerpplan voor je tuin kun je het hele jaar van je tuin genieten. Het is zonde om in het najaar de deur dicht te doen en pas in het voorjaar weer naar buiten te gaan! In dit Ideabook geven we je tips hoe je het hele jaar van je tuin kunt genieten.