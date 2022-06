Een boom kiezen? 6 tips die je helpen in je zoektocht!

Een paar bomen zijn bestand tegen rigoureuze snoei. De wilg bijvoorbeeld. Je ziet ze vaak bij oude boerderijen als knotwilgen. Deze boom is ook prima toe te passen in een kleine tuin. Met de zilveren bladeren en doorgroefde stammen van de wilg doet deze boom zeker niet onder voor een olijfboom. En het mooie is: een wilg hoeft niets te kosten. Een knotwilg kun je namelijk makkelijk zelf stekken door in het voorjaar een tak van ongeveer twee meter lang vijftig centimeter diep de grond in te steken. Snoei de top op de gewenste hoogte af en houd de grond vochtig. In het voorjaar loopt de boom vanzelf uit.

