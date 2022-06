Sprookjesachtige woning met een geheim

Luxe is een woord dat vaak gebruikt wordt, maar weinig mensen (architecten of ontwerpers) weten een hoog niveau op dit gebied te bereiken. Kennis en ervaring zijn er nodig om design zo te ontwerpen dat het op een of andere manier boven het gemiddelde uitsteekt. Dat is dan pas echte luxe. Ten minste, dat vonden de bewoners van deze woning. Hun droomhuis is recentelijk uitgewerkt tot een rustoord vol luxe. Natuurlijk, luxe is nauw verbonden met smaak, en smaak is toch ook wel een relatief begrip. Maar bij het zien van zoveel weelde en smaakvol design kunnen we niet anders dan concluderen, dat we vandaag toch wel een uiterst luxe en bijzonder huis voor je in petto hebben! Echt een woning die je sterk kan inspireren bij het ontwerpen van je eigen interieurontwerp. Natuurlijk vinden we deze woning in Brazilië; we zeggen natuurlijk, want het lijkt wel alsof ze in dit land geen doorsnee woningen kunnen ontwerpen. Wandel met ons mee door deze temperamentvolle woning en laaf je aan het schitterende, kleurrijke en vooral uitgesproken design. Be creative, be inspired!