Excellente woning met een warme, huiselijke stijl

Klinkt 452 vierkante meter woonoppervlak je goed in de oren? Vandaag leiden we je rond door een prachtig huis daterende uit 1923. De moderne stijl van de woning kwam niet uit de lucht vallen, want er was een grondige renovatie nodig (we hebben het wel over een gebouw van bijna honderd jaar oud!) om er die eigentijdse spirit in te realiseren. Zowel het interieur als het exterieur laten een totaal nieuwe woonsfeer zien waarin de bewoners decennia lang comfortabel kunnen wonen. Een nieuwe houtenstructuur is aan het authentieke huis toegevoegd waardoor een bijzonder resultaat ontstaan is. We hebben het hier dus over een gloednieuw totaalconcept dat in de gehele woning is toegepast. Geen wonder dat de bewoners zo tevreden zijn met de resultaten van de renovatie. Ga vandaag met ons mee op een wandeling door de woning en vind zelf ook de nodige inspiratie voor je woonconcept! Be creative!