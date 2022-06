Een grasveld aanleggen in zes simpele stappen

Het is belangrijk je gazon of grasveld goed te onderhouden. Regelmatig sproeien, maaien en af en toe wellicht wat mest is de basis. Maar er is meer. Door het jaar heen kan er mos en ander onkruid tussen het gras groeien. Daarom is het belangrijk af en toe te verticuteren, oftewel de boel een beetje losharken. Eventuele kale plekken opnieuw inzaaien met graszaad. Controleer ook de zuurgraad. Als deze niet in orde is, moet je kalk strooien. Dit verbetert de opname van voedingsstoffen en houdt de bodem in topconditie, zodat het gras optimaal groeit.

