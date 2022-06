Waar moet ik op letten als ik een huis koop?

Als je een huis koopt, kijk je natuurlijk in eerste instantie naar het huis zelf. Is het groot genoeg, heeft het genoeg kamers, voldoet het aan je eisen. En ook belangrijk: voel je je er thuis, of nog beter, ben je op slag verliefd? Als dat allemaal in orde is, komt een tweede zeer belangrijk aspect naar voren. In wat voor een buurt staat het huis. Is het een buurt in opkomst of holt het woongenot er juist achteruit? Zijn er genoeg voorzieningen zoals winkels, natuur, scholen enzovoorts in de buurt of is het ontzettend afgelegen. Wat voor mensen wonen er, is er criminaliteit of kunnen de kinderen juist lekker onbezorgd op straat spelen. Allemaal dingen die je je moet afvragen bij het kopen van een huis. Dat kan nog zo mooi zijn, staat het in een verschrikkelijke buurt zal je er op den duur minder van kunnen genieten.