Een multifunctionele en levendige inrichting creëren

We hebben allemaal wel hobbies en of dingen waar we van genieten in onze vrije tijd maar we denken er niet altijd aan om hiervoor in huis ook plekken in te richten. Beschik je over een grote kelder of zolder dan heb je ook ruimte genoeg om hier een echte biljartkamer- bioscoop, bibliotheek, mediakamer of hobbyruimte in te richten. Maar ook wanneer je minder ruimte hebt dan is voor een boekenwurm al fijn om een plek te hebben met kleine boekenkast, luie ligstoel en verplaatsbare haard waar je even heerlijk ontspannen een boek kunt lezen. Een kleine open houten wandkast met verfmaterialen en een opklaptafel vormen een leuke uitnodigende schilderhoek. Met wat creativiteit is het dus mogelijk om voor elke wens een ruimte in te richten in huis. En denk ook eens aan het gebruiken van een kamer voor verschillende activiteiten. Zo is er in de slaapkamer wellicht ruimte voor een extra relaxstoel of om yoga oefeningen te doen en kun je een andere kamer als logeer-, werk- en hobbyruimte inrichten.