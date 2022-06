Elegant familiehuis met een rustgevende vibe

De stijlvolle keuken opent op de achtertuin en heeft verfrissende look, daarmee is het een welkome aanvulling op het natuurlijke groen buiten. Vooral het warme bruin dat mooi afsteek bij het zuivere wit lijkt een verwijzing naar de buitenruimte. Dit interieur is nu echt een eenheid; we hoeven alleen maar te kijken naar de gietvloer, de wand met geïntegreerde keukenapparatuur en het prachtige -eiland om te ervaren wat een designkeuken in essentie inhoudt. Dat keukeneiland is overigens een fantastische plek om te genieten van een persoonlijke of gezamenlijke kooksessie. Ook het genieten van deze culinaire kunstwerkjes (die zijn hier in een handomdraai te maken) is hier uiterst plezierig! Voor de finishing touch zet je een verse bos op het einde van het eiland. We zien ze niet vaak zo mooi!