Je kunt prachtig wonen in een schuur!

Alles in de eetkamer is gericht op de omgeving. Dat is niet geheel verwonderlijk, want deze is prachtig. De grote raampartijen laten het daglicht naar binnen stromen en geven de bewoners een gevoel van vrijheid. De hoogte van het plafond is vrij laag, maar dit resulteert niet in een claustrofobisch gevoel; dat komt door raampartijen en het lichte kleurenpalet dat in het interieur gehanteerd is. Het natuurlijke hout, waar de eettafel uit bestaat, is als het ware een herinnering aan de natuurlijke omgeving waarin het huis staat. Binnen en buiten raken zo verbonden. De minimalistische inrichting maakt dat de kamer netjes en overzichtelijk blijft, dit creëert eveneens de nodige rust.