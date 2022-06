Een compleet wit interieur is saai en eentonig: feit of fabel?

Een modern interieur en total white uitvoering, ze lijken hand in hand te gaan. Maar dit betekent niet dat compleet wit enkel geschikt is voor een interieur in moderne stijl. Vele andere stijlen laten zich ook maar al te graag in het wit gieten. Wat dacht je bijvoorbeeld van een vintage of brocante stijl? Voorzie oude objecten van een wit jasje en een onvoorstelbaar frisse variant van deze stijl is geboren. Wit blaast zo weer nieuw leven in authentieke items. Helemaal mooi wanneer oude structuren als houtnerven nog zichtbaar zijn. Indien wit geschilderd hoeft dit ook helemaal niet zo strak, juist een afgebladderd stukje geeft dat oude karakter weer. Ten slotte is de styling key to succes in het witte interieur. Maak een stilleven van objecten in wittinten. Wissel daarbij in hoogte, vorm en materiaal voor een optimaal resultaat. Illustraties in lichte lijsten, klossen met draad en beautyproducten gaan hier prima samen. Niet alleen interieurproducten kunnen dus onderdeel van de styling uitmaken. Denk bijvoorbeeld ook eens aan je garderobe. Presenteer je mooiste witte kledingstukken in fijne stoffen aan een kledingrek of op een hanger aan de kastdeur. Sieraden, sjaals en hoeden krijgen een ereplaats aan de vintage paspop. Het witte interieur is hier een ware vintage toonzaal voor je persoonlijke collectie kleding, kunst en bijzondere vondsten.