Mix en Match interieurstyling: de ultieme voorbeelden

De eetkamer is de ultieme plek in huis voor mix en match interieurstyling. Een speelveld voor een verzameling aan stoelen. Ga voor stoelen in verschillende stijlen of materialen, maar wel in eenzelfde kleurlijn. Of ga voor meerdere vintage houten exemplaren, waarvan je er een aantal in een kekke kleur verft. De toevoeging van kleur aan het vintage interieur geeft het direct een verrassend frisse en moderne touch. Zoals de strak vormgegeven accessoires hier op de tafel. Juist tegen het lichte hout komen deze kleuren prachtig uit. De geometrische vormentaal komt ook terug in de open kast, wat het gevoel versterkt. De vintage stijl daarentegen is mooi doorgevoerd in andere authentieke elementen, zoals het houten raamkozijn en uiteraard mag het vloerkleed in deze stijl niet ontbreken. Ook mooi is om het andersom te doen. Gebruik slechts een à twee vintage items in een modern interieur als ware statement pieces. Juist die houten stoel of dat vloerkleed, maar ook de jaren '50 houten kastjes zullen het goed doen. Zeker in een lichte basis. De ideale manier om het moderne interieur karakter te geven.