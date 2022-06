Geometrische vormen zijn nog steeds on trend – en dit is waarom!

Geometrische vormen. Ze zijn wiskundig en meetbaar. Denk aan driehoeken, vierkanten en veelhoeken. Ofwel alles wat met behulp van een liniaal te ontwerpen is. Dat roept al snel een hard, strak en gecontroleerd beeld op. Hoewel ook cirkels, immers getekend met een passer, tot de geometrische vormen behoren. Het is een trend die al enige tijd meegaat, zowel in mode als interieur. Eerder vooral zichtbaar in grafische zwart-wit elementen. Maar de geometrie blijft nieuwe vormen aannemen in het interieur. Zo is bewezen dat deze anno 2016 juist een zachte, speelse look creëren. Uitgevoerd in lichte, heldere kleuren of juist in de alom populaire metalen als messing en koper. De geometrische vormen komen nogal eens onverwacht uit de hoek. Ze lenen zich perfect om een ingewikkeld lijnenspel en een nieuwe vlakverdeling te creëren. De vormen breken met de bestaande muren en hun vlakken. Verfpatronen banen hun weg van vloer tot aan plafond en gaan buiten het stramien om. Al eerder schreven we over deze spannende, doorlopende dessins. In dit Ideabook gaan we daarentegen in op de meest vindingrijke toepassingen in interieurproducten en meubels. Dit is passen en meten to the max!