Thuis niet je favoriete place to be? Zo maak je het gezelliger!

Je lekker thuis voelen begint bij een warm welkom. Een warm kleurenpalet mag daarom uiteraard niet ontbreken. Uit onderzoek blijkt dat oranje de meest uitnodigende kleur is. Voor een subtiel en warm effect ga je voor roestachtige tonen. Deze combineren mooi met zowel warme als koele neutralen, groen of teal. Of lichtblauw als complementair contrast. Maar ook het alom populaire roze en geel doen het goed naast roestkleuren. Of op zichzelf, zoals in bovenstaand voorbeeld. Zacht, fris, warm en eigentijds. Een perfecte aanvulling op het vaak minimale kleurgebruik in de Scandinavische stijl. Qua roze zien we vooral een zachte, warme toon. Geel daarentegen is in al haar schakeringen vertegenwoordigd. Van oker en goud tot aan felle, zonnige tinten. Om een kleurrijk interieur te creëren, hoeft niet direct alles in een kleur te worden gegoten. Kies voor een aantal subtiele accenten op onverwachte plaatsen, zoals in deze open kast of een cirkel of klein patroon op de muur. Toch kan een groter gebaar heel goed werken. Zo hoeven banken en stoelen niet langer een neutrale kleur te hebben. Het zachte roze is een kleurige variant op het neutraal en gaat mooi op in de lichte houten basis. Durf je wel voor een echte eyecatcher te gaan? Kies dan voor een gele bank of fauteuil. Succes gegarandeerd!