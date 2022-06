Een droomwoning met een eigentijds gezicht

Geheel in stijl vinden we hier een kamer een totaal andere look. Het kleurenpalet is subtiel waarbinnen grijs en houtkleur een bijzondere plek innemen. En wat te denken van de heldere witte tint, deze reflecteert het daglicht in de ruimte en laat deze ruimtelijker lijken dan deze in werkelijkheid is. Een slimme truc om je woning extra leefbaar te maken.