Een villa met bijzondere verrassingen

Als je in Nederland in de natte en koude winter naar de mooie binnentuin kijkt, dan kun je misschien een beetje jaloers worden. Want wat een prachtig open concept van leven zien we hier! De glazen wand van de lounge kan namelijk geopend worden waardoor de binnenruimte en de tuin naadloos in elkaar over lopen. Je duikt zo lekker het zwembad in om lekker rustig te genieten. Maar ook voor leuke feestjes zijn zowel het huis als de tuin natuurlijk heel erg geschikt! De stijl van het huis laat zich hier trouwens ook duidelijk zien: Mediteraanse elementen in combinatie met een modern interieur.