Eeuwenoude kerk wordt droompaleisje

Zojuist spraken al over een oude kerk, maar we wisten nog niet we daarmee ook iets over de functie van het gebouw zeiden. De kerk is namelijk recentelijk omgebouwd tot woning, des te groter is dan ook de verrassing. Dit interieur laat unieke eigenschappen zien waaruit een prachtig charisma spreekt. Het nieuwe interieur heeft een eigentijdse look, waarbij vooral de persoonlijkheid van de bewoners tot uitdrukking komt. We spreken hier over een eclectisch interieur waarin ruimte is voor verschillende stijlen die elkaar op een of andere manier aanvullen. Toch is het gevoel van de oude kerk binnen nog te ervaren. Natuurlijk voornamelijk door de vorm van de ruimte, deze is open en vrij licht. We zijn erg gecharmeerd van de gekozen materialen en de hoogwaardige afwerking van het design. In dit interieur ontmoet een moderne look een authentiek gevoel. Samen met een expert ontwerp jij je eigen droominterieur.