Woning met een superslimme indeling

Een kleine woning kan een grootse woonsfeer in zich dragen. Zeker als je de beschikbare ruimte op een slimme manier indeelt. Te vaak zien we nog kleine woningen met een ietwat knullig woonconcept waardoor de potentie van zo´n huis niet ten volle wordt benut. We nemen je vandaag mee naar een woning waar werkelijk elke vierkante centimeter gebruikt wordt. Dat is overigens geen overbodige luxe, want de woning die we vandaag aandoen is te vinden in de drukke, bruisende stad Barcelona. In de grote steden is er over het algemeen niet bijster veel woonruimte voorhanden, daarom is het zaak om spaarzaam om te gaan met datgene dat je wel hebt! Kijk daarom snel met ons mee naar de voorbeelden die we hieronder voor je op een rij hebben gezet. Laat je gewoon inspireren en neem de mooiste ideeën over in je eigen interieurontwerp.