Een nieuw huis: wel of geen architect inhuren?

Natuurlijk, een architect inhuren kost geld. Dat bedrag verschilt per architect en per klus. Het is verstandig om van tevoren hele duidelijke afspraken te maken wat het kost en wat daarvoor moet gebeuren. Als dat eenmaal helder is, mag je ervan uitgaan dat het een goede investering is in je toekomstige huis. Hoe vaak denk je bij een klus niet achteraf: ‘had ik het maar in één keer goed gedaan’. Met het inhuren van een architect voorkom je het maken van (dure) fouten, het levert je tijd (=geld) op en zo kan het zomaar zijn dat er aan het einde van de rit geld bespaard is. En natuurlijk is het resultaat als het goed is ook naar behoren.