Richt je huis virtueel in met deze geweldige software

Ook Autodesk Homestyler is een handige gratis software met een enorme bibliotheek aan meubels en andere elementen. Autodesk Homestyler is te gebruiken op de computer en via een app. Je kan kiezen voor een lege plattegrond en daar zelf muren in tekenen. Of je kan kiezen voor een standaard plattegrond, maar dat is vooral handig om een keer te oefenen. Binnen de app kan je ook op basis van een foto van de in te richten ruimte aan de gang. Veel verschillende grote meubelfabrikanten hebben meegewerkt en hun meubels in digitale vorm in de bibliotheek gezet. Vervolgens kun je aan de slag en zijn er diverse opties. De resultaten kun je uiteindelijk in 3D bekijken.