Haal buiten naar binnen: 6 tips om je huis te verbinden met je tuin

Tegenwoordig maken we van onze woning en de ruimte buiten graag een geheel. Dit doen we door materialen en meubels uit het interieur ook in de tuin te gebruiken. Met bijvoorbeeld keramische tegels, die zowel binnen als buiten erg stijlvol zijn en mooi tuinmeubilair. Wat je ook kunt doen is juist het tegenovergesteld. Het omringende landschap je huis in trekken. Kleed je woonkamer aan met weelderige planten in verschillende vormen en maten. Heb je voldoende ruimte? Dan is een kleine bomen voor in huis een prachtige eyecatcher! Het resultaat is een bijzonder groen landschap dat naadloos aansluit op de ruimte buiten.