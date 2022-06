Zet je balkon in het zonnetje met deze ideeën!

In het voorjaar is het heerlijk om van de eerste zonnestralen te genieten. Maar naarmate de zomer dichterbij komt, kan schaduw geen overbodige luxe zijn. Schaduw op je balkon kun je realiseren met een zonnescherm, een parasol of een doek als op de foto. Heb je geen dak op je balkon en wil je in alle weersomstandigheden van je tuin genieten. Denk dan aan een overkapping. Zo kun je ook buiten zitten als het weer wat minder is of het hard waait. Voordeel van een overkapping is ook dat de warmte beter blijft hangen. Overkappingen zijn in alle soorten en maten te koop. Vraag altijd bij je gemeente of je een vergunning nodig hebt.