De badkamer verbouwen? Lees dan deze planningsgids!

Om de perfecte badkamer van jouw dromen te ontwerpen is het handig om wat tijd uit te trekken en te gaan wat je behoeften zijn en vervolgens een efficiënte lay-out te maken. Met een slimme strategie is het ook eenvoudiger om je budget te bepalen, aannemers in te huren en de mooiste accessoires bij elkaar te shoppen. Stel jezelf de volgende vragen bij het ontwerpen van de badkamer: wie gebruiken de badkamer? Wordt de badkamer gebruikt door een gezin of twee volwassenen of af en toe door gasten? Hoe wordt de badkamer gebruikt en waarvoor? Wil je de badkamer graag integreren met de slaapkamer? Wil je de bad- en doucheruimte graag scheiden van elkaar? Moet het bad geschikt zijn voor meer personen? Hoeveel opslagruimte heb je nodig? Het antwoord op deze vragen maakt duidelijk hoeveel oppervlakte er nodig is, welke afmeting douche, wasbak of bad logisch zijn en welk sanitair aan de badkamer wordt toegevoegd. Naast de keuze welke elementen je plaatst, zijn er ook bepaalde standaard afmetingen tussenruimte nodig tussen de verschillende elementen. De juiste specificaties hiervoor vind je online. Onderschat het belang van opslagruimte niet! Hier wordt vaak te makkelijk over gedacht of dit wordt vergeten. De mooie design badkamer verliest echter zijn glans wanneer er allerlei zaken los rondslingeren of verspreid op de grond staan. Met deze informatie kun je aan de slag met het ontwerp.