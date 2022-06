Bergwoning met een magistraal uitzicht

Het ultieme oord van vermaak en ontspanning vinden we in een geheime ruimte in de woning. Dit vertrek is zó privé dat we er pas naar lang gepraat naar binnen mochten. In deze badkamer/spa staat alles in het teken van het persoonlijke genieten van de bewoners, waarbij het bad en de verlichting van grote invloed is op de ambiance en het gevoel van de bewoners. En laten we de temperamentvolle muren niet vergeten! Deze ruimte heeft alles wat je je maar kunt wensen in de avonduren. Rechts naast het bad treffen we een inloopdouche, zodat je ook in de ochtend snel kunt genieten van het verkwikkende water, om daarna weer fris de omgeving te kunnen verkennen.

Verhuisfouten voorkom je met deze tips!