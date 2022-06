Elegante woning met een eigentijdse stijl

De kamer heeft een wilde kant, we wanen ons in Afrika. Boven de haard prijkt het beeld van een mooie zebra die ook een vleugje elegantie uitstraalt. Het is een ironische noot in het geheel waar de vrouw des huizes bijzonder dol op is. Met name de kleine voorwerpen, die met veel gevoel voor stijl in deze kamer geplaatst zijn, geven het vertrek een unieke vibe die uiterst persoonlijk overkomt. Dat is nu net het soort kamer dat we je willen laten zien, want een persoonlijke kamer is een unieke kamer! Neutrale tinten worden afgewisseld met expressieve, waardoor er een mooie eenheid ontstaat in het interieur. We zien hier ook de ultieme sfeermaker die we zou juist al even aanhaalden. Natuurlijk hebben we het over deze prachtige open haard! Steek hem aan in de avonduren en geniet met volle teugen van de fijne sfeer!