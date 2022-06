De stad van de liefde vult een woning met een zachte touch

In deze woning was het belangrijk dat de details zouden kloppen. De bewoners hebben een voorliefde voor de stad Parijs, dat zie je ook aan het frivole interieur, maar er was ook ruimte voor een meer universele touch. Die vinden we onder andere in de vorm van dit beeldschone houten tafeltje. De looks van het meubelstuk geven het een uitstraling die we zouden kunnen interpreteren als eigentijds modern, maar evengoed als 4000 jaar oud en dus primitief. Dit universele of oerkarakter krijgt het designstuk natuurlijk door zijn materiaal (tijdloos hout) en eenvoudige vorm (basale vormen liggen aan de basis van ons design). Dit is in principe een functioneel meubel, maar misschien kunnen we hem beter als sculptuur een plek in huis geven. Meer mooie ideeën voor je woning kun je uitwerken met een expert!