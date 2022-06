Sfeervolle woning met veel temperament

Deze woning in Barcelona heeft alles wat de liefhebber van Spanje nodig heeft. Stel je voor dat je in dit huis je intrek zou kunnen nemen! De woning sluit zeker aan bij de moderne woonwensen, zo zien we hier een heuse inloopkast met een prachtige lay-out. Het ontwerp is slim en zeer esthetisch, daardoor is het gemakkelijk om je kleding uit te zoeken. En je hebt hier ook echt de ruimte! Let eens op de authentieke vloer en de prachtige karakteristieke ramen. Dit is nu typisch de look die we overal in Barcelona aantreffen! Gewoon even je mooiste kleren aantrekken en je bent klaar om de Spaanse nacht onveilig te maken!