10 prachtige design vloeren suggesties

We blijven nog even in Oost-Aziatische sferen. In Japan, om precies te zijn. In Japan worden al eeuwenlang tatami's gebruikt om de vloer mee te bedekken. Deze matten gemaakt van rijststro zijn erg licht en flexibel, maar toch ook behoorlijk stevig. Ze zijn eenvoudig op te tillen, op te rollen en te verplaatsen en zijn geschikt voor bijna elke ondergrond. Traditioneel gezien dienen tatami's de gehele vloer van het huis te bedekken. Wist u dat Japanners tot op heden de oppervlakte van hun kamers uitdrukken in aantal tatami's? Tegenwoordig worden tatami's voornamelijk gebruikt voor de centrale kamer van een Japans huis, de zogenaamde 'washitsu', waar men de gasten ontvangt en theeceremonies houdt, of in vechtsportzalen, de zogenaamde 'dojo's', waar ze dienen om blessures door ongelukkige vallen te voorkomen of te beperken.