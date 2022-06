Een prachtige kleine loft

Een eerste blik in een ruimte: wat zijn de eerste dingen die door jou heen gaan? Zou je zo twee woorden kunnen noemen? Wij hebben het uitgeprobeerd en de uitkomst was: authentiek en modern. Dat valt direct het meeste op aan deze ruimte. De twee oude stenen muren zijn in dit geval multifunctioneel. Constructief zijn ze natuurlijk in eerste instantie van belang. Daarnaast zorgen ze op een fraaie wijze voor een afscheiding tussen de gecombineerde eetkamer en keuken en de woonkamer, maar het meest fraaie is toch het decoratieve element dat deze robuuste muren hebben. Ze zorgen voor een ruw en industrieel tintje!