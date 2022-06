Vaatwasser versus handwas: is de eerste zijn geld wel waard?

De vaatwasser is in menig huishouden ondertussen redelijk ingeburgerd. Als je nog een wat oudere keuken hebt, kan het zijn dat je nog geen vaatwasser hebt en de afwas met de hand doet. Bij de meeste vrienden en familie waar we over huis komen is de vaatwasser vaak wel aanwezig. En bij het aanschaffen van een nieuwe keuken wordt er zelden nog voor gekozen om geen vaatwasser te nemen. Voor vele van ons is het ontbreken van de vaatwasser vaak juist de reden om die nieuwe keuken aan te schaffen. Het is tenslotte maar wat makkelijk. Of niet soms? Na het eten spoel je het ergste vuil van de borden en pannen af en daarna hoef je de vaat alleen maar in de vaatwasser te zetten. Zodra deze vol is kun je het apparaat het werk laten doen. Na afloop hoef je de vaat er alleen nog maar uit te halen.

Maar is de aanschaf van een vaatwasser eigenlijk altijd zijn geld waard? Is het beter voor het milieu om een vaatwasser te hebben en wordt de vaat ook schoner dan tijdens een handwas? Op deze en andere vragen geven we in Ideabook antwoord. Zo proberen we erachter te komen of je misschien niet gewoon beter met de hand kunt afwassen. Vaatwasser versus de handwas, dat is waar het in dit Ideabook om draait. Lees snel verder en bepaal daarna hoe jij voortaan de vaat doet.