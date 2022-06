Een modern huis onder een oud dak

Er is gekozen om een mooie en ruime moderne keuken te plaatsen. Deze smalle woning kent een open concept waarin de verschillende ruimtes mooi in elkaar overlopen. En door de grote diepte van het huis heerst er toch een heel ruim gevoel! Het plafond met het industriële randje is er van oorsprong niet geweest. Het is een extra toevoeging om extra ruimte te creëren in dit huis. Waarom dat precies tot stand gekomen is verklappen we je zo! En dan hebben we nog die prachtige authentieke muren. De architecten hebben de juiste keuze gemaakt door deze niet achter een stuclaag weg te werken, het ziet er namelijk zo al schitterend uit.