Mooie eigentijdse woonsfeer in oude woning

De ene woonstijl is de andere niet. Dat geldt al voor design uit onze tijd, maar ook de verschillend tussen interieurstijlen uit verschillende periodes zijn opvallend. Wat zou er gebeuren als we al deze ideeën en ontwerpen door elkaar zouden gaan gebruiken in eigentijdse interieurs? O wacht, dat doen we al… De retro en vintage style in de binnenhuisarchitectuur is tegenwoordig mateloos populair, en dit is niet zonder reden, want de resultaten die veel ontwerpers weten te bereiken binnen deze ontwerpgebieden zijn echt spectaculair te noemen. Vandaag laten we je een oude woning in Engeland zien die een volledige update kreeg, waarbij de nadruk vooral gelegd is op de integratie van de oude en nieuwe architectuur en designproducten. Wandel gewoon even met ons mee en laat je inspireren door de woonconcepten van deze tijd!