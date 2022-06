Hoe kies je een kraan voor je badkamer?

Wanneer je een volledige renovatie hebt gegeven aan je badkamer, is de kraan de kers op de taart die het geheel afmaakt. De kraan is sterk bepalend voor de totale sfeer van deze ruimte in je huis. Is dat minimalistisch, retro, klassiek of juist een eclectische mengelmoes? Omdat een badkamer een ruimte is waar je tot rust moet komen, is het belangrijk om goed na te denken over de stijl waar je blij van wordt. Maar verder zijn er uiteraard ook praktische bijkomstigheden, want de ene kraan heeft een veel hogere inzet van het water dan de andere of is gemakkelijker schoon te maken. Bij homify hebben wij in ieder geval een greep uit de mooiste kranen voor je op een rijtje gezet.