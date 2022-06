Nieuwe tijd, nieuwe looks

Na een dag van allerlei belevenissen is het de hoogste tijd om een beetje rust te pakken. Wij zijn direct onder de indruk van deze slaapkamer. Vooral het zachte, luxe hoofdeinde spreekt tot de verbeelding. Het is nu wel heel verleidelijk om voor het slapen gaan nog even een hoofdstuk uit een fijn boek te lezen. Een andere mooi aspect aan de kamer is het ingetogen en kalme kleurenschema, precies hetgeen je hoopt te vinden in een modern slaapvertrek. De slaapkamer is voor veel mensen tegenwoordig niet alleen de plek waar ze de nacht doorbrengen, ook in de middag of avond is het een geschikte plek om even tot jezelf te komen na een dag van noeste arbeid. Gewoon even een paar momenten voor jezelf! Daarmee krijgt de slaapkamer dus de functies van relaxkamer. Dat moet met een design als dit toch zeker lukken.

