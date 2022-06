Het meest unieke huis bestaat waarschijnlijk niet. Als je een vaste bezoeker van homify bent, dan weet je dat waarschijnlijk ook als geen ander. Maar het project dat we nu gaan bekijken, mag in ieder geval gerekend worden tot een van de meest unieke villa’s ooit! Zowel de buitenkant als de binnenkant van dit huis zijn op een hele bijzondere wijze vormgegeven. Het huis is gelegen in de buurt van de Portugese hoofdstad Lissabon en is ontworpen door de experts van Guedes Cruz Arquitectos. Laten we snel gaan een kijkje nemen bij dit unieke project.