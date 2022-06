Ontdek de bijzondere designwereld in deze woning!

Natuurlijk is er in de ochtend niet altijd de mogelijkheid of zin om in bad te gaan. Daarom is deze Engelse woning uitgerust met een prachtige douche die het mogelijk maakt om de dag vlot te beginnen en later in stijl af te sluiten. Het wastafelmeubel heeft een klassieke look die ook in de stenen te zien is. Hoewel, deze hebben ook een ietwat industriële look. Alsof je een douche in een oude fabriek binnenloop. En dan dat daglicht! Veel meer mooie ideeën voor je badkamer kun je hier vinden!