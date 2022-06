Een vindingrijk droomhuis

Stel je voor: je hebt de ideale kavel gevonden en je mag daarop je eigen droomhuis gaan bouwen. Beter kan het haast niet worden! Maar dan komt de gemeente met bouwschriften… Je denkt misschien wel dat dit alleen in Nederland het geval kan zijn, maar dit geval is aan de orde geweest in Duitsland. Het probleem was dat iemand graag een vrijstaande woning wilde bouwen met een plat dak. Maar het platte dak paste helaas niet in de bouwvoorschriften. Gelukkig kwamen de architecten van Schamp & Schmalöer met een hele creatieve en vindingrijke oplossing. Aan de bouwregels is voldaan en de wensen van de bewoners zijn ook uitgekomen. Zo zie je maar weer waar de creativiteit van de juiste architect toe kan leiden! We gaan snel een kijkje nemen.