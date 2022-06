Zo richt je de babykamer in: zes simpele stappen

Uiteraard zijn er een paar basics die niet kunnen ontbreken in de babykamer. De baby moet ergens slapen dus begin bij een wiegje. Zodra je kind iets groter is, kan je overstappen naar een bed waar hij of zij niet kan uitklimmen. En het is altijd leuk om boven het bed een mobile op te hangen. Verder heb je natuurlijk kastruimte nodig om alle leuke kinderkleertjes, maar ook luiers en speelgoed in op te bergen. Kastruimte kan eventueel gecombineerd worden met de commode, die we later nog uitgebreider bespreken. Dan is het nog leuk om een lekkere stoel in de babykamer neer te zetten. Daar kan je de baby de laatste keer voeden voor het slapengaan, of een verhaaltje voorlezen als hij of zij iets ouder is.