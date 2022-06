10 x inspiratie voor badkamer radiatoren

Wat is het eerste dat je te binnen schiet wanneer je plannen maakt voor een nieuwe badkamer? Wel of geen bad? Gaan we eindelijk voor die moderne inloopdouche? Wordt het een dubbele wasbak of toch niet? En zo zijn er waarschijnlijk nog tal van zaken die je te binnen schieten als je je brein laat kraken op de inrichting van je badkamer. Iets waar je misschien niet meteen aan denkt zijn de badkamer radiatoren. En toch is de radiator van essentieel belang in de badkamer. En daarmee bedoelen we niet dat het een warmtebron is. En ook niet dat het een handige plek om de natte handdoeken aan op te hangen. Nee, een badkamer radiator is net zo goed deel van de badkamer als de toilet en douche. Een deel dat het geheel afmaakt. Design, minimalistisch of lekker landelijk. We inspireren je graag met tien unieke badkamer radiatoren.